Щодо того, чому в цьому році було мало законтрактовано бронетехніки, порівняно з минулими роками, директор АОЗ відповів “складно сказати”

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов пояснив, як у 2026 році відбувалося контрактування бронетехніки.

“Станом на березень, коли це [відсутність нових контрактів] цитували, у нас не було нового замовлення. Але відсутність нового замовлення не означає відсутність старого. У нас є трирічний контракт з одним із виробників, за яким у нас цього року буде поставка кількох сотень спеціальних броньованих автомобілів. Також цього року ми додатково законтрактували ще двох вітчизняних виробників. Тобто вони будуть як за старими контрактами, так і за новими. Чи в тій кількості, яка бажана – напевно, ні”, – розповів Жумаділов на пресконференції 20 серпня.

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Щодо того, чому в цьому році було мало законтрактовано бронетехніки, порівняно з минулими роками, директор АОЗ відповів “складно сказати”.

“Ви знаєте, що цю потребу визначає Генеральний штаб і погоджує Міністерство оборони. Те, що ці цифри невеликі — ну, напевно, так. Чому вони невеликі – складно сказати. Ситуація така, що їх мало замовили, але зараз розумію, що концепція змінюється”, – додав Жумаділов.