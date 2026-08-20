​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Жумаділов пояснив, як у 2026 році відбувалося контрактування бронетехніки

Щодо того, чому в цьому році було мало законтрактовано бронетехніки, порівняно з минулими роками, директор АОЗ відповів “складно сказати”

Жумаділов пояснив, як у 2026 році відбувалося контрактування бронетехніки
БТР-4 'Буцефал'
Фото: Вікі/VoidWanderer

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов пояснив, як у 2026 році відбувалося контрактування бронетехніки.

“Станом на березень, коли це [відсутність нових контрактів] цитували, у нас не було нового замовлення. Але відсутність нового замовлення не означає відсутність старого. У нас є трирічний контракт з одним із виробників, за яким у нас цього року буде поставка кількох сотень спеціальних броньованих автомобілів. Також цього року ми додатково законтрактували ще двох вітчизняних виробників. Тобто вони будуть як за старими контрактами, так і за новими. Чи в тій кількості, яка бажана – напевно, ні”, – розповів Жумаділов на пресконференції 20 серпня.

Читайте такожБез броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ

Щодо того, чому в цьому році було мало законтрактовано бронетехніки, порівняно з минулими роками, директор АОЗ відповів “складно сказати”.

“Ви знаєте, що цю потребу визначає Генеральний штаб і погоджує Міністерство оборони. Те, що ці цифри невеликі — ну, напевно, так. Чому вони невеликі – складно сказати. Ситуація така, що їх мало замовили, але зараз розумію, що концепція змінюється”, – додав Жумаділов.

  • У червні виробник бронетранспортера «Буцефал», повідомив, що вже восени не зможе платити зарплати працівникам через відсутність держзамовлень.
  • LB.ua поспілкувався з іншими компаніями з цієї галузі. Вони підтвердили низьку кількість контрактів.

Читайте також«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies