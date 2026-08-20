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Зеленський очікує від ​Міноборони та ЗСУ "реальних рішень" щодо мобілізації

Президент закликав до "більш людяного й системного підходу" до вирішення організаційних питань у війську.

Зеленський очікує від ​Міноборони та ЗСУ "реальних рішень" щодо мобілізації
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський очікує від Міністерства оборони та Збройних сил України "реальних рішень і пропозицій" щодо мобілізації, контрактної служби та ротації військовослужбовців.

Про це він заявив, представляючи міністра оборони Євгенія Хмару. 

"Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротацій, – потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Я очікую системної спільної роботи на цьому напрямку. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", - наголосив Зеленський.

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Він також зазначив, що розраховує на те, що Міноборони й наші Сили оборони та безпеки будуть працювати злагоджено. 

"Важливо провести аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Що реалізовано та що досі очікує реалізації. ППО й антибалістика – це ключовий пріоритет, і особливо перед зимою", - наголосив президент.

Він зазначив, що Хмара має великий досвід в операціях дипстрайків – ще з часів СБУ. 

"Розраховую, що операцій буде більше, і впевнений, що Євгеній буде й надалі особисто займатися цим питанням", - додав Зеленський. 

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