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На Дніпропетровщині судитимуть голову ВЛК за корупцію

Зараз вона під вартою, її майно арештували.

На Дніпропетровщині судитимуть голову ВЛК за корупцію
підозрювана голова ВЛК на Дніпропетровщині
Фото: прокуратура України

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону передала до суду справу голови військово-лікарської комісії одного з РТЦК.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Голову звинувачують у допомозі ухилянтам і отриманні хабарів, а також у незаконному збагаченні.

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За даними слідства, у вересні–жовтні минулого року голова ВЛК спільно з цивільною особою за гроші забезпечувала внесення недостовірних відомостей до висновків ВЛК. Це дозволяло військовозобов’язаним ухилятися від призову під час мобілізації.

Правоохоронці задокументували отримання 2 тисяч доларів хабаря і ще 10 тис. грн за оформлення таких висновків.

Крім того, зловмисниця передала 500 доларів працівнику одного з ТЦК Дніпропетровської області за зняття з розшуку в системі «Оберіг» свого знайомого.

Окремо встановили факти незаконного збагачення. За зверненням прокурора НАЗК провело моніторинг способу життя та перевірку походження активів підозрюваної. Вдалося виявити активи загальною вартістю 13,7 млн грн, з яких законність походження 12,3 млн грн не підтверджена.

Під час обшуку за місцем проживання голови ВЛК вилучили 307 тис. доларів, 6 тис. євро і 113 тис. грн готівкою. Частину коштів - 300 тис. доларів - передали в управління АРМА.

Обвинувачену відправили під варту з альтернативою застави у 12 млн грн. Її майно арештували.

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