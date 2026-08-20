Центр протидії дезінформації: Російські телеграм-канали поширюють фейк про виставку «мощей» Коновальця

Афішу про «виставку» створили за допомогою графічних редакторів і штучного інтелекту для провокації, переконаний ЦПД.

Російська пропаганда не оминула тему повернення в Україну праху полковника Євгена Коновальця.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, ворожі телеграм-канали почали поширювати фейковий анонс виставки у Львові, на якій начебто експонуватимуть «часточку мощей» Коновальця.

«У публікаціях стверджується, що цей захід нібито відбудеться 21 серпня у Львівському палаці культури ім. Гната Хоткевича. Насправді це фото є підробкою, яку вкинули у соцмережі через російські Telegram-канали. Палац культури ім. Гната Хоткевича не проводить і не планував подібних заходів. Афішу створено за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту з метою провокації», - наголосив ЦПД.

У Центрі заявили, що мета цього фейку — дискредитувати рішення української влади щодо формування Національного пантеону видатних українців, а також висміяти процес вшанування пам'яті національних героїв і спровокувати внутрішні суперечки в українському суспільстві.

Що відомо про перепоховання полковника Коновальця?