Центр протидії дезінформації: Російські телеграм-канали поширюють фейк про виставку «мощей» Коновальця

Російська пропаганда не оминула тему повернення в Україну праху полковника Євгена Коновальця.
Як повідомив Центр протидії дезінформації, ворожі телеграм-канали почали поширювати фейковий анонс виставки у Львові, на якій начебто експонуватимуть «часточку мощей» Коновальця.
«У публікаціях стверджується, що цей захід нібито відбудеться 21 серпня у Львівському палаці культури ім. Гната Хоткевича. Насправді це фото є підробкою, яку вкинули у соцмережі через російські Telegram-канали. Палац культури ім. Гната Хоткевича не проводить і не планував подібних заходів. Афішу створено за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту з метою провокації», - наголосив ЦПД.
У Центрі заявили, що мета цього фейку — дискредитувати рішення української влади щодо формування Національного пантеону видатних українців, а також висміяти процес вшанування пам'яті національних героїв і спровокувати внутрішні суперечки в українському суспільстві.
Що відомо про перепоховання полковника Коновальця?
- Євген Коновалець – борець за незалежність України у ХХ столітті. Був полковником Армії УНР та командиром Січових Стрільців, головою Проводу українських націоналістів, засновником і першим головою Організації українських націоналістів, одним з ідеологів українського націоналізму. З 1922 року був змушений жити в еміграції. Вбитий у Роттердамі у 1938 році Павлом Судоплатовим – пізніше генералом КДБ.
- 11 серпня 2026 останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.
- 13 серпня їх доставили в Україну. До цього в Києві відбулися прощання та заупокійна служба за полковником.
- Останки полковника перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія відбулася 18 серпня за участю президента Володимира Зеленського.