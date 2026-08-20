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Центр протидії дезінформації: Російські телеграм-канали поширюють фейк про виставку «мощей» Коновальця

Афішу про «виставку» створили за допомогою графічних редакторів і штучного інтелекту для провокації, переконаний ЦПД.

Центр протидії дезінформації: Російські телеграм-канали поширюють фейк про виставку «мощей» Коновальця
Ексгумація останків Євгена Коновальця
Фото: Офіс президента

Російська пропаганда не оминула тему повернення в Україну праху полковника Євгена Коновальця.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, ворожі телеграм-канали почали поширювати фейковий анонс виставки у Львові, на якій начебто експонуватимуть «часточку мощей» Коновальця.

«У публікаціях стверджується, що цей захід нібито відбудеться 21 серпня у Львівському палаці культури ім. Гната Хоткевича. Насправді це фото є підробкою, яку вкинули у соцмережі через російські Telegram-канали. Палац культури ім. Гната Хоткевича не проводить і не планував подібних заходів. Афішу створено за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту з метою провокації», - наголосив ЦПД.

У Центрі заявили, що мета цього фейку — дискредитувати рішення української влади щодо формування Національного пантеону видатних українців, а також висміяти процес вшанування пам'яті національних героїв і спровокувати внутрішні суперечки в українському суспільстві.

Що відомо про перепоховання полковника Коновальця?

  • Євген Коновалець – борець за незалежність України у ХХ столітті. Був полковником Армії УНР та командиром Січових Стрільців, головою Проводу українських націоналістів, засновником і першим головою Організації українських націоналістів, одним з ідеологів українського націоналізму. З 1922 року був змушений жити в еміграції. Вбитий у Роттердамі у 1938 році Павлом Судоплатовим – пізніше генералом КДБ.
  • 11 серпня 2026 останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. 
  • 13 серпня їх доставили в Україну. До цього в Києві відбулися прощання та заупокійна служба за полковником.
  • Останки полковника перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія відбулася 18 серпня за участю президента Володимира Зеленського.
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