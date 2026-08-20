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Defense Tech

На Brave1 Market додали можливість замовити дрони під індивідуальні задачі

Підрозділ може обрати близько 17 параметрів, щоб кастомізувати засіб під власні потреби

На Brave1 Market додали можливість замовити дрони під індивідуальні задачі
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Військові тепер можуть замовляти на маркетплейсі Brave1 Market повністю індивідуальні дрони під конкретні задачі, а не лише серійні вироби, повідомили в Міністерстві оборони України.

До замовлення доступні:

  • FPV-камікадзе;
  • FPV-камікадзе на оптоволокні;
  • перехоплювачі літакового типу.

“Військовий підрозділ формує запит, вказуючи лише бажані тактико-технічні характеристики, кількість та терміни постачання”, – зазначили в міністерстві, зауважуючи, що процес замовлення буде прозорим без корупційних ризиків.

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При тому, підрозділ, який замовляє дрон, не бачить, яка компанія відгукнулася на запит.

Після того як потенційні постачальники підтвердять, що можуть задовільнити задані параметри, а ТТХ у кількох заявках повністю збігаються – автоматично проводитимуться торги, щоб обрати найнижчу ціну. 

Тактико-технічні характеристики можна вказати за понад 17 пунктами, серед яких тип зв’язку, камера, маса корисного навантаження, час у повітрі тощо.

“Важливо, що за цією процедурою можна замовляти навіть некодифіковані рішення, що надає більше гнучкості порівняно з іншими інструментами державних закупівель”, – додали в Міноборони. 

Планується, що перелік засобів, які можна кастомізувати, розширять. Серед іншого обіцяють додати НРК.

Замовлення доступні виключно для закупівель за власні кошти підрозділів, а не електронні бали.

Скаргу можуть залишити, як замовники, так і постачальники.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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