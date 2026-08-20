На Brave1 Market додали можливість замовити дрони під індивідуальні задачі

Підрозділ може обрати близько 17 параметрів, щоб кастомізувати засіб під власні потреби

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Військові тепер можуть замовляти на маркетплейсі Brave1 Market повністю індивідуальні дрони під конкретні задачі, а не лише серійні вироби, повідомили в Міністерстві оборони України.

До замовлення доступні:

FPV-камікадзе;

FPV-камікадзе на оптоволокні;

перехоплювачі літакового типу.

“Військовий підрозділ формує запит, вказуючи лише бажані тактико-технічні характеристики, кількість та терміни постачання”, – зазначили в міністерстві, зауважуючи, що процес замовлення буде прозорим без корупційних ризиків.

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При тому, підрозділ, який замовляє дрон, не бачить, яка компанія відгукнулася на запит.

Після того як потенційні постачальники підтвердять, що можуть задовільнити задані параметри, а ТТХ у кількох заявках повністю збігаються – автоматично проводитимуться торги, щоб обрати найнижчу ціну.

Тактико-технічні характеристики можна вказати за понад 17 пунктами, серед яких тип зв’язку, камера, маса корисного навантаження, час у повітрі тощо.

“Важливо, що за цією процедурою можна замовляти навіть некодифіковані рішення, що надає більше гнучкості порівняно з іншими інструментами державних закупівель”, – додали в Міноборони.

Планується, що перелік засобів, які можна кастомізувати, розширять. Серед іншого обіцяють додати НРК.

Замовлення доступні виключно для закупівель за власні кошти підрозділів, а не електронні бали.

Скаргу можуть залишити, як замовники, так і постачальники.