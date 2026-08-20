Росіяни атакували інфраструктуру Києва: у двох районах є перебої з подачею гарячої води, - Кличко

Сьогодні вдень Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Києві.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.
Кличко зазначив, що перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів.
Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
- Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Відомо про 15 загиблих і 35 постраждалих, повідомив міський голова.
- Вдень РФ продовжила атакувати безпілотниками. В результаті в Гоосіївському районі Києва загорівся бізнес-центр. Травмовано дві особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.