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Росіяни атакували інфраструктуру Києва: у двох районах є перебої з подачею гарячої води, - Кличко

Фахівці працюють над відновленням. 

Росіяни атакували інфраструктуру Києва: у двох районах є перебої з подачею гарячої води, - Кличко
Ілюстративне фото
Фото: krapka.club

Сьогодні вдень Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Києві. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів.

Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

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