Росіяни атакували інфраструктуру Києва: у двох районах є перебої з подачею гарячої води, - Кличко

Сьогодні вдень Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Києві.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів.

Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.