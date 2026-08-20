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У Краматорську - загиблий через російські обстріли, Слов'янськ був під атакою дронів (оновлено)

Для обстрілу Краматорська вороги застосували ФАБ-250.

У Краматорську - загиблий через російські обстріли, Слов'янськ був під атакою дронів (оновлено)
Удар по Краматорську
Фото: Краматорська міськрада

У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів загинула людина, ще 11 поранені.

Про це повідомила ДСНС України.

"Сьогодні вдень російські окупанти скинули 9 авіабомб на середмістя. Ворожі влучання спричинили дві масштабні пожежі в торговельних об’єктах. На одному з об’єктів, надзвичайники врятували з-під завалів жінку та передали її працівникам екстреної медичної допомоги, а також вилучили тіло ще однієї загиблої. Також локалізували пожежу на площі 1000 кв. м, однак через загрозу повторного обстрілу роботи призупинили. Ще одну пожежу площею 800 кв. м рятувальники ліквідували. Пошкоджено 26 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, торговельні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури", - зазначили в ДСНС.

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Від 10:50 російські війська дев’ять разів атакували місто. Попередньо, для ударів окупанти використали авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції УМПК, повідомила Краматорська міська рада.

російський обстріл Краматорська 20 серпня 2026 року
Фото: ДСНС
російський обстріл Краматорська 20 серпня 2026 року

У Слов'янську внаслідок удару дронами, пише голова ОВА, влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні. На місці атаки виникла пожежа, поранені 3 людей.

Філашкін закликав мешканців Донеччини не нехтувати безпекою та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

  • У Донецькій області протягом 19 серпня правоохоронці зафіксували 1 229 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Загинув житель Слов’янська, ще 11 – були поранені. Руйнувань зазнали 110 цивільних об’єктів, з них 96 житлових будинків.
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