Росіяни атакували дроном велосипедиста на Херсонщині

Російські війська атакували дроном велосипедиста на Херсонщині. Чоловік загинув.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака сталась близько 15:00, 20 серпня, у Дарʼївці.
"Внаслідок влучання ворожого безпілотника 39-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область авіацією, артилерією та безпілотниками. Загинули шестеро людей, ще 20 – поранені.