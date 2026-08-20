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Росіяни атакували дроном велосипедиста на Херсонщині

Чоловік отримав травми несумісні з життям.

Росіяни атакували дроном велосипедиста на Херсонщині
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували дроном велосипедиста на Херсонщині. Чоловік загинув. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталась близько 15:00, 20 серпня, у Дарʼївці.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника 39-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область авіацією, артилерією та безпілотниками. Загинули шестеро людей, ще 20 – поранені. 
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