Росіяни атакували дроном велосипедиста на Херсонщині

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника 39-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Атака сталась близько 15:00, 20 серпня, у Дарʼївці.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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