Мінагро: У серпні Україна експортувала 900 тисяч тонн продукції

Найбільше скоротився експорт зернових – зараз він становить всього 20% потенційного обсягу.

За 1-18 серпня Україна експортувала 899,6 тисячі тонн агропродукції – це близько 31% від потенційного обсягу за умов повноцінного доступу до логістики.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагро.

За словами Висоцького, найбільше скоротився експорт зернових – зараз він становить всього 20% потенційного обсягу.

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Міністр наголосив, що основний виклик – логістика. За його словами, альтернативні маршрути дозволяють більш-менш забезпечувати експорт олійних культур, але для зернових через високу вартість доставки експорт у багатьох випадках стає збитковим.

Хоча ситуація складна, та продовольства для внутрішнього споживання достатньо. Попри ворожі атаки на розподільні центри та виробничі підприємства, наявних потужностей вистачає, щоб забезпечити потреби українців. «Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», – наголосив міністр.

Глава Мінагро повідомив, що буде достатньо гречки - виробництво очікується на рівні минулого року, а це понад 80 тис. тонн. Ціна може залишатися на нинішньому рівні, хоча можливе зростання до 15%.

Також Україна може збільшити експорт кукурудзи до ЄС, бо для неї немає митних обмежень, які б стримували доступ до європейського ринку. Водночас у ЄС очікується скорочення власного виробництва, що може створити додатковий попит.