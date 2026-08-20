Італійський оборонний гігант Leonardo відкрив дочірнє підприємство в Україні

Воно розроблятиме системи зв'язку та навігації, програмне забезпечення, IT-послуги, а також електронні й оптичні технології.

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Італійська оборонна компанія Leonardo створила дочірнє підприємство в Україні під назвою Leonardo Ukraine для проведення наукових та інженерних досліджень.

Leonardo Ukraine розроблятиме системи зв'язку і навігації, програмне забезпечення, IT-послуги, а також електронні й оптичні технології, передає Euractiv.

Це дозволить італійській компанії працювати безпосередньо в українській екосистемі оборонних інновацій, зокрема долучитися до кластера Brave і сфери виробництва безпілотників і ракет.

Раніше керівництво концерну заявляло про наміри випробувати в Україні свою інтегровану систему протиповітряної оборони Michelangelo Dome.