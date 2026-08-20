Італійський оборонний гігант Leonardo відкрив дочірнє підприємство в Україні

Італійська оборонна компанія Leonardo створила дочірнє підприємство в Україні під назвою Leonardo Ukraine для проведення наукових та інженерних досліджень.
Leonardo Ukraine розроблятиме системи зв'язку і навігації, програмне забезпечення, IT-послуги, а також електронні й оптичні технології, передає Euractiv.
Це дозволить італійській компанії працювати безпосередньо в українській екосистемі оборонних інновацій, зокрема долучитися до кластера Brave і сфери виробництва безпілотників і ракет.
Раніше керівництво концерну заявляло про наміри випробувати в Україні свою інтегровану систему протиповітряної оборони Michelangelo Dome.
- Одним з відомих прикладів продукції Leonardo в Україні є снаряди підвищеної дальності Vulcano у некерованому варіанті, які з САУ PzH 2000 мають дальність 50 км, повідомляло видання Defence Express.
- Leonardo також має стосунок до різних проєктів протиповітряної оборони, як-от європейського лазера. Ще компанія випускає різні РЛС середньої та великої дальності і має частку в ракетному підприємстві MBDA, яке виготовляє ракети до різних європейських ЗРК.