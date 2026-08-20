ЦПД: Росія відкрила пропагандистську виставку в США

Російські дипломати у приміщенні посольства РФ у Вашингтоні відкрили фотовиставку з провокативною назвою «Кримське золото: «цивілізована» Європа грабує російські скарби».
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Проте, як зазначили в ЦПД, російські закиди про, нібито, крадіжку Скіфського золота є повністю безпідставні.
У 2023 році Верховний суд Нідерландів після майже десятирічного судового процесу остаточно визнав, що колекція артефактів, відомих як «скіфське золото», є державною частиною Музейного фонду України. У листопаді 2023 року колекцію офіційно та на законних підставах повернули до Києва.
Раніше росіяни провели аналогічну виставку в Москві.
"За допомогою подібних пропагандистських заходів кремль прагне сформувати хибну думку у західної аудиторії, нібито законне рішення суду щодо повернення Україні «скіфського золота» є «грабунком»", - заявили в Центрі.
- Росія поширює фейкове відео про 119-ту бригаду, у якому обговорюють “небойові витрати”. Відео поширюється через мережу російських Telegram-каналів, які неодноразово поширювали подібні фейки про українських військових.