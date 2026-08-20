ЦПД: Росія відкрила пропагандистську виставку в США

Окупанти представили "скіфське золото" російським, попри те, що ці історичні цінності офіційно визнали частиною Музейного фонду України.

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Російські дипломати у приміщенні посольства РФ у Вашингтоні відкрили фотовиставку з провокативною назвою «Кримське золото: «цивілізована» Європа грабує російські скарби».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Проте, як зазначили в ЦПД, російські закиди про, нібито, крадіжку Скіфського золота є повністю безпідставні.

У 2023 році Верховний суд Нідерландів після майже десятирічного судового процесу остаточно визнав, що колекція артефактів, відомих як «скіфське золото», є державною частиною Музейного фонду України. У листопаді 2023 року колекцію офіційно та на законних підставах повернули до Києва.

Раніше росіяни провели аналогічну виставку в Москві.

"За допомогою подібних пропагандистських заходів кремль прагне сформувати хибну думку у західної аудиторії, нібито законне рішення суду щодо повернення Україні «скіфського золота» є «грабунком»", - заявили в Центрі.