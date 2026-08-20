21 серпня в Україні буде сильна спека, місцями до +37°

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В п'ятницю, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 21 серпня

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Температура повітря вночі 15-20°; вдень на південному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині та в Києві також буде спекотно. В області температура повітря вночі 15-20°, вдень сильна спека 35-37°.

Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

В Києві температура вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°.

21-23 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.