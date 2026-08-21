Вночі ППО знешкодила 107 із 135 запущених російських дронів

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У ніч на 21 серпня російська армія атакувала Україну 135 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 107 із них, а ще 27 БпЛА влучили на 16 локаціях. У трьох місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 21 серпня (з 18:00 20 серпня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько – Ахтарськ – рф, Донецьк – ТОТ, ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.