Росіяни атакували дроном авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі

Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль із гуманітарною допомогою у Кушугумській громаді Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару поранений чоловік, постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

Атака сталася на тлі серії російських ударів по Запорізькому району. Вранці 21 серпня Федоров повідомляв про трьох поранених у Кушугумі та Балабиному.

У Кушугумі російський FPV-дрон влучив у приватний будинок – поранень зазнали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. Ще один 59-річний чоловік дістав поранення через удар дрона по відкритій території.

У Балабиному безпілотник вдарив по автомобілю, припаркованому у дворі приватного будинку. Поранення отримав 59-річний чоловік. Також у Комишувасі російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. Загинула 46-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення. Будинок зруйнований, пошкоджені також сусідні будівлі.