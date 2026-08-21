ДПСУ: росіяни майже щодня намагаються інфільтруватися та атакувати позиції ЗСУ на Харківщині

Такі спроби у напрямку Артільного та Дігтярного відбуваються майже щодня.

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Російські військові систематично намагаються проникнути до українських позицій та атакувати їх у межах Вільхуватської та Вовчанської громад Харківської області.

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Йдеться, зокрема, про напрямки населених пунктів Артільне та Дігтярне, де такі спроби відбуваються практично щодня.

Перед діями піхоти російські війська проводять масовані обстріли із застосуванням безпілотників та артилерії, а також завдають авіаційних ударів по українських позиціях. Таким чином противник намагається створити умови для просування піхотних груп.

Речник ДПСУ також зазначив, що останніми днями росіяни дещо активізувалися у напрямку Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Саме ці ділянки він назвав найбільш активними, оскільки там нині фіксують спроби штурмових дій російських військ.

Яка ситуація на Харківщині?