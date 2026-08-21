ДПСУ: росіяни майже щодня намагаються інфільтруватися та атакувати позиції ЗСУ на Харківщині

Російські військові систематично намагаються проникнути до українських позицій та атакувати їх у межах Вільхуватської та Вовчанської громад Харківської області.
Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Йдеться, зокрема, про напрямки населених пунктів Артільне та Дігтярне, де такі спроби відбуваються практично щодня.
Перед діями піхоти російські війська проводять масовані обстріли із застосуванням безпілотників та артилерії, а також завдають авіаційних ударів по українських позиціях. Таким чином противник намагається створити умови для просування піхотних груп.
Речник ДПСУ також зазначив, що останніми днями росіяни дещо активізувалися у напрямку Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Саме ці ділянки він назвав найбільш активними, оскільки там нині фіксують спроби штурмових дій російських військ.
Яка ситуація на Харківщині?
- Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються посилити тиск на захід, щоб створити ширші можливості для просування до Куп’янська з північного напрямку. За словами речника угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, наразі ці спроби не дають російським військам очікуваного результату.
- Окупанти намагаються продемонструвати бодай якісь успіхи до завершення літньої кампанії, однак ефективність їхніх наступів залишається низькою. Російська армія активно використовує накопичені резерви, однак стикається з проблемами логістики та забезпечення.