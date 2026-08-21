​Драпатий повідомив про запланований на жовтень візит Військового комітету НАТО в Україну

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий провів першу зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили ситуацію на фронті, потреби української армії та подальшу військову співпрацю.

Про це Драпатий повідомив у Facebook.

Головком проінформував адмірала про ситуацію на передовій та назвав ключові пріоритети українського війська. Серед них – далекобійні удари, гнучка тактика застосування піхоти та роботизація передової.Окрему увагу під час розмови приділили протиповітряній обороні.

Драпатий наголосив, що захист українського неба є одним із його головних пріоритетів.

"У жовтні очікуємо Військовий комітет НАТО в Україні. Востаннє такий візит був вісім років тому. Україна не лише отримує підтримку. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу", – пояснив генерал-майор.