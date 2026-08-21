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Росіяни атакували Харківщину дронами різних типів. У області є загиблі та поранені

Від обстрілів постраждали 9 населених пунктів області. 

Росіяни атакували Харківщину дронами різних типів. У області є загиблі та поранені
наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби росія била по Харкову і 8 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, і постраждали 9 мешканців.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранена 43-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримала 65-річна жінка.

У с. Леб'яже Пролісненської громади загинули жінки 66 і 73 років, постраждали жінки 41 і 73 років. У с. Садове Близнюківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 79, 47 і 62 років, а у сел. Золочів отримали гостру реакцію на стрес 71-річна жінка і 74-річний чоловік. 

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Також медики надали допомогу 35-річній жінці, яка 11 серпня отримала травми в Ізюмі, та 53-річному чоловіку і 55-річній жінці, яких було поранено 19 серпня в с. Стецьківка Великобурлуцької громади.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 54 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджено комбайн і 10 га пшениці у с. Братениця, 4 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі в сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Великий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у Ізюмі та дошкільний заклад в с. Іванівка. 

У Харківському районі пошкоджено банк, магазин, аптеку в м. Дергачі. 

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У Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Садове. 

У Чугуївському районі пошкоджено 28 приватних будинків, 3 господарчі споруди, 11 автомобілів у с. Леб’яже. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 173 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 758 людей.

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