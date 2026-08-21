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РФ пошкодила міжнародний пункт пропуску на Одещині

Росіяни вдарили дронами. 

РФ пошкодила міжнародний пункт пропуску на Одещині
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 21 серпня російська армія атакувала Одещину дронами і пошкодила міжнародний пункт пропуску. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. Це пункт «Табаки» на кордоні з Молдовою, уточнили в Державній прикордонній службі.

«Цієї ночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок масованого удару пошкоджено міжнародний пункт пропуску, у тому числі адміністративні будівлі митного посту», – йдеться у повідомленні ОВА. 

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Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Під ударом перебувало Болградській та Ізмаїльський райони. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували.

«Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону", – сказали в ДПСУ.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

  • На Одещині зняли обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення від київської траси через об’їзну Одеси до пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".
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