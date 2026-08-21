У Житомирі на місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи

Роботи тривали всю ніч і продовжуються вдень.

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У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки 19 серпня.

Про це розповіли у ДСНС.

Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття.

Також розібрали та вивезли 110 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

Роботи тривали всю ніч і продовжуються вдень. Рятувальники працюють безперервно, щоб усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Житомирі