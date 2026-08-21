Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Житомирі на місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи

Роботи тривали всю ніч і продовжуються вдень.

У Житомирі на місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки 19 серпня. 

Про це розповіли у ДСНС. 

Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття.

Також розібрали та вивезли 110 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

Роботи тривали всю ніч і продовжуються вдень. Рятувальники працюють безперервно, щоб усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію.

Ліквідація наслідків атаки у Житомирі
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки у Житомирі

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies