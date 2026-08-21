У Житомирі на місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи

У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російської атаки 19 серпня.
Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття.
Також розібрали та вивезли 110 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.
Роботи тривали всю ніч і продовжуються вдень. Рятувальники працюють безперервно, щоб усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію.
- Російські війська 19 серпня атакували Житомир реактивними дронами. Зафіксували влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули троє людей.