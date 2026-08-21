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Вранці Росія атакувала Запорізьку область. Є загибла людина і поранені

Ворог атакував дронами та керованою авіабомбою.

Вранці Росія атакувала Запорізьку область. Є загибла людина і поранені
Іван Федоров
Фото: zoda.gov.ua

Сьогодні, 21 серпня, зранку російська армія атакувала Запорізьку область дронами та керованою авіабомбою. Загинула жінка, поранені четверо людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Російський fpv-дрон ударив по приватному будинку у Кушугумі. Поранень дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. У цьому ж селищі поранений і 59-річний чоловік через удар дрона по відкритій території.

У Балабиному fpv-дрон ударив по автівці, що була припаркована у дворі приватного будинку. Поранений 59-річний чоловік.

Також російська керована авіабомба ударила по приватному будинку у Комишувасі. Будинок зазнав руйнувань, також пошкоджені будівлі поруч.

Загинула 46-річна жінка, поранень дістав 53-річний чоловік.

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