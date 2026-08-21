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За добу росіяни вбили 2 і поранили 27 мешканців Донеччини (оновлено)

Руйнувань зазнали 132 цивільних об’єкти, з них 82 житлових будинки.

За добу росіяни вбили 2 і поранили 27 мешканців Донеччини (оновлено)
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу російська армія поранила і вбила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей – у Краматорську і Дружківці.

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Ще 27 людей дістали поранення: у Краматорську – 10 осіб, у Дружківці – 6, у Слов'янську – 7, і по одному пораненому у Красноторці, Біленькому, Маяках і Петрівці Першій.

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У Національній поліції повідомили, що протягом 20 серпня правоохоронці зафіксували 1 301 удар по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Райгородок, Ясногірка, села Іверське, Маяки, Мирна Долина, Новий Кавказ, Очеретине, Петрівка Перша, Самійлівка.

Руйнувань зазнали 132 цивільних об’єкти, з них 82 житлових будинки.

По Краматорську ворог вдарив 7 авіабомбами “КАБ-250” та безпілотниками. Пошкоджено 10 багатоквартирних і 13 приватних будинків, 7 цивільних авто, кафе, торговий центр, 4 магазини, адмінбудівлю, об’єкт інфраструктури.

Наслідки обстрілу Донецької області росіянами
Наслідки обстрілу Донецької області росіянами

Слов’янськ росіяни атакували з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 14 приватних будинків, магазин, 5 цивільних авто.

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На Красноторку війська РФ скинули п’ять бомб “КАБ-250”. Руйнувань зазнали 19 приватних осель.

Петрівку Першу окупанти атакували БпЛА, там пошкоджено 9 приватних будинків і автомобіль.

По Очеретиному армія РФ вдарила двома БпЛА “Молнія-2” – руйнувань зазнали магазин та нежитлове приміщення.

Унаслідок ударів БпЛА в Ясногірці пошкоджено 6 приватних осель, в Іверському – 4 оселі, в Новому Кавказі – ферму, в Мирній Долині – об’єкти інфраструктури, комбайн та два вантажні автомобілі.

У селищі Райгородок та селі Самійлівка пошкоджено по одному приватному будинку.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4272 осіб і поранили 10224. Ці цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

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