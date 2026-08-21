Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна накопичила в сховищах 14,3 млрд кубометрів газу. Це більше, ніж торік

Раніше Денис Шмигаль казав, що країна планує накопичити щонайменше 14,6 млрд кубометрів до опалювального сезону. 

Україна накопичила в сховищах 14,3 млрд кубометрів газу. Це більше, ніж торік
Денис Шмигаль
Фото: скриншот відео

Зараз у сховищах України вже запасли 14,3 млрд метрів кубічних газу. Це випереджає графік, повідомив під час години запитань до уряду перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Сукупний потенціал імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії оцінюють на рівні 20 млрд кубометрів на рік. Це створює значний резерв для диверсифікації постачань.

Нафтогаз цього року законтрактував понад 2,09 млрд кубометрів газу, з яких за січень-липень імпортували близько 2 млрд кубометрів.

Запаси вугілля на станціях теж вище від планових, і разом з майбутніми поставками цього достатньо для опалювального сезону за базовим сценарієм. 

Також накопичують пальне – з урахуванням потреб для генераторів і живлення інфраструктури. Особливий акцент буде на запасах і логістиці для лівобережної України і прифронтових територій, додав віцепрем'єр. 

  • Накопичені цього року запаси газу вищі, ніж торік. Станом на 22 серпня 2025 Україна мала в сховищах близько 11 млрд кубометрів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies