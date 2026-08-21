Раніше Денис Шмигаль казав, що країна планує накопичити щонайменше 14,6 млрд кубометрів до опалювального сезону.

Зараз у сховищах України вже запасли 14,3 млрд метрів кубічних газу. Це випереджає графік, повідомив під час години запитань до уряду перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Сукупний потенціал імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії оцінюють на рівні 20 млрд кубометрів на рік. Це створює значний резерв для диверсифікації постачань.

Нафтогаз цього року законтрактував понад 2,09 млрд кубометрів газу, з яких за січень-липень імпортували близько 2 млрд кубометрів.

Запаси вугілля на станціях теж вище від планових, і разом з майбутніми поставками цього достатньо для опалювального сезону за базовим сценарієм.

Також накопичують пальне – з урахуванням потреб для генераторів і живлення інфраструктури. Особливий акцент буде на запасах і логістиці для лівобережної України і прифронтових територій, додав віцепрем'єр.