Уряд вирішив додатково стимулювати розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії

Рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, операторами розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

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Уряд створює додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.

Про відповідне рішення повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За новими правилами, заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:

електроенергії власного виробництва;

електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Очікується, що це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах.

імпортованої електроенергії. .

Це рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.