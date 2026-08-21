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Уряд вирішив додатково стимулювати розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії

Рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, операторами розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

Уряд вирішив додатково стимулювати розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії
Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Уряд створює додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії. 

Про відповідне рішення повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За новими правилами, заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:

  • електроенергії власного виробництва;
  • електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Очікується, що це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах.
  • імпортованої електроенергії.  . 

Це рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

  • Кабмін ухвалив рішення змінити розподіл електроенергії в країні. Відтепер переліки критично важливих об’єктів формуватимуть окремо для зимового і літнього періодів.
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