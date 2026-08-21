Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 серпня, курс гривні до євро на рівні 52,13. Це оновлення історичного максимуму: ніколи раніше за одиницю європейської єдиної валюти не потрібно було викласти так багато.

Попередній антирекорд було зафіксовано 16 червня, коли 1 євро коштував 52 гривні і 4 копійки. Це був єдиний зафіксований випадок, коли курс перетнув психологічну позначку у 52 гривні. Після піку упродовж літа вартість євро залишалася більш-менш стабільною.

Натомість відносно долара українська валюта демонструє позитивну динаміку. У четвер курс "схуд" на 7 копійок, а на п'ятницю НБУ знизив його ще на 9 - до 44 гривень 61 копійки за одиницю.