Наступного тижня НБУ оцінить профпридатність голови правління «Сенс Банку»

Національний банк України викличе голову правління державного «Сенс Банку» Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії 26 серпня.

Там оцінюватимуть його професійну придатність у межах відкритого адміністративного провадження, заявив голова НБУ Андрій Пишний у Верховній Раді, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Пишного, під час посиленого нагляду Нацбанк виявив у «Сенс Банку» ознаки прихованої структури управління, яку представники колишніх підсанкційних акціонерів побудували ще до націоналізації установи. Через можливу причетність Ступака до ухвалення колегіальних рішень НБУ відкрив щодо нього провадження і підтримав ініціативу уряду відсторонити його з посади на час службового розслідування. Повноваження для цього має Кабінет Міністрів як власник банку.

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Також на підставі нових матеріалів від НАБУ Нацбанк призначив позапланові перевірки.

Крім того, комітет НБУ з питань нагляду визнав голову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Оприлюднені НАБУ факти свідчать, що Гладишенко отримував та виконував вказівки від сторонніх осіб. НБУ вимагає від уряду негайно припинити його повноваження і обрати нового члена ради.

За словами Пишного, перевірку щодо Гладишенка НБУ розпочав ще у травні цього року після оприлюднення першої частини так званих «плівок Міндіча». Тоді НБУ двічі звертався до НАБУ і САП за матеріалами розслідування, але правоохоронці не надали їх через таємницю досудового слідства.

Наразі Нацбанк розпочав оцінку колективної придатності всього складу наглядової ради «Сенс Банку». Матеріали свідчать, що самоусунення Гладишенка мало формальний характер і він продовжував впливати на банк, а наглядова рада на це належним чином не відреагувала.

Пишний сказав, що наглядова рада «Сенс Банку» наразі втратила кворум і є неправомочною. Уряд і профільний комітет Ради мають терміново доформувати її склад і призначити нових представників держави.