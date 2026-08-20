Андрій Пишний прибув до ВР за викликом на тлі розслідування використання «Сенс Банку» для застави Галущенку

Голова Національного банку України Андрій Пишний прибув на доповідь до Верховної Ради за викликом народних депутатів на тлі розслідування «Форест Гамп» про використання «Сенс Банку» в незаконній схемі. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Пишний під час виступу сказав, що наглядова рада банку зараз не має кворуму. Тому необхідно призначити до неї представників держави від уряду і відповідного комітету Верховної Ради.

НБУ підтримує відсторонення голови правління Олексія Ступака на період слідства. Нацбанк наголошував на необхідності відсторонити окремих осіб від управління і піднімав питання про проведення відкритого конкурсу ще рік тому.

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«Перевірка встановить усі наявні факти. Ми співпрацюватимемо з правоохоронними органами», – сказав голова НБУ.

За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.

Голова НБУ Андрій Пишний після публікації НАБУ про цю справу повідомив, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка невідповідним встановленим законодавством вимогам незалежності. Таким чином Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мусять бути припинені.

Пишний сказав, що в травні після публікації журналістами частини матеріалів справи «Мідас» НБУ ініціював перевірку відповідності Гладишенка і відкрив адміністративне провадження. Тоді журналісти повідомили, що один з ключових фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі» Цукерман і ексрадник наглядової ради банку Василь Веселий могли впливати на добір членів наглядової ради, яка мала б бути незалежною.

Пишний сказав, що тоді оприлюднені матеріали не були достатньою підставою для відсторонення. Регулятор двічі звертався до НАБУ і САП за підтвердженням або спростуванням обставин, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради, але, за словами Пишного, правоохоронці не розкрили матеріали через обмеження досудового слідства. НБУ продовжив власну перевірку, на час якої Гладишенко самоусунувся від повноважень.

Після вчорашньої публікації нових даних підстави для визнання Гладишенка невідповідним вимогам з'явилися. Також НБУ вивчає відповідність всієї наглядової ради.

«Оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції», – сказав Андрій Пишний.