Держава відновлює і будує об'єкти генерації, однак усе залежить від подальших атак.

П'ята зима повномасштабної війни буде не менш важкою, ніж попередні. По українській енергетиці б'ють ракетами й дронами, але система витримує.

Про це перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду 21 серпня. Він сказав, що зараз енергосистема працює стабільно і без планових обмежень постачання, однак усе залежатиме від подальших ударів.

Наразі з урахуванням когенерації та імпорту доступно 15 гігават електропотужності. З неї понад 40 % забезпечують АЕС, 25 % – ТЕС, 15 % – гідроенергетика.

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«Енергію генерують 6 з 9 енергоблоків АЕС. Три перебувають у планових ремонтах, на 5 ремонти уже завершені. Будемо і надалі нарощувати наші енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігават», – повідомив перший віцепрем'єр.

До кінця року план – 21,4 гігават, якщо ворог не знищить відновлені потужності. Це враховує і імпорт, і розподілену генерацію. Станом на зараз відновили понад 4,8 ГВт генерувальних потужностей, ще близько 4 відновлюють. Загалом за рік планують відремонтувати і збудувати понад 10 гігават потужностей, що є однією з наймасштабніших ремонтних кампаній.

Понад 3300 тонн устаткування виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕС поставили країни-партнери: Литва і Німеччина, очікують надходження з Латвії. Це дозволяє за місяці отримати і змонтувати інженерні вузли, на будівництво яких потрібні були б роки.

«До початку опалювального сезону ремонти об'єктів генерації, зокрема енергоблоків АЕС, будуть завершені. І ми вийдемо на максимум готовності», – сказав Шмигаль.