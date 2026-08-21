Налаштувати систему оборони, виробництва і постачань: Зеленський представив Хмару як міністра оборони і визначив завдання

Участь у представленні взяли головком Михайло Драпатий, прем'єр Сергій Корецький та інші військові й політичні посадовці.

Президент Володимир Зеленський представив Євгенія Хмару як міністра оборони. Його команда отримала чітке завдання – налаштувати систему оборони, виробництва, закупівель і постачання в війську.

Євгеній Хмара повідомив, що вже триває робота за трьома ключовими пріоритетами. Це посилення фронту, оборонна промисловість та людський капітал, йдеться у дописі міністерства.

«У центрі кожного рішення Міністерства оборони – український воїн. Якість підготовки, забезпечення, зброї, медицини та відновлення – ключові фокуси роботи. Окреме завдання – захист людей у містах та селах. Міноборони буде максимально швидко реагувати на зміни в ударах росіян і будувати захист так, щоб реактивні "шахеди" чи будь-які інші засоби терору не допомогли ворогу», – зазначили там.

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Фото: міністерство оборони Facebook Євгеній Хмара

Фото: міністерство оборони Facebook Президент представив Євгенія Хмару як міністра оборони

Окремо міністерство працюватиме над посиленням ППО. Також МО збирається прискорювати програми виробництва української балістики й антибалістики, захисту від БпЛА та ефективних розробок дронів різних типів, зокрема для ударів далекої і середньої дальності.

Євгеній Хмара з 16 липня керував міністерством оборони в статусі в.о. Кабмін призначив його за дорученням президента після того, як попередній міністр Михайло Федоров втратив посаду під час оновлення уряду. 18 серпня президент зробив подання Євгенія Хмари у міністри, а наступного дня народні депутати затвердили цю кандидатуру. Для призначення міністром оборони Хмару звільнили з військової служби, оскільки цього вимагає закон.

Євгеній Хмара з січня керував Службою безпеки в статусі в.о. До цього він очолював ЦСО «А» СБУ – один з найефективніших підрозділів, який завдає ударів по ворогу і спеціалізується, серед іншого, на дипстрайках.