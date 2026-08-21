Зеленський у привітанні на честь національного свята Угорщини запросив Мадяра до Києва

Президент України Володимир Зеленський надіслав прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру привітання на честь національного свята - Дня святого Іштвана, який відзначався 20 серпня.

Як йдеться у листі, оприлюдненому посольством України в Угорщині, обидві країни об'єднує "багатовікова історія добросусідства та спільна боротьба за свободу і власну державність".

Зеленський подякував Угорщині за підтримку територіальної цілісності України і солідарність, особливо відзначивши гуманітарну роль, яка полягає в оздоровлені українських дітей та захисників.

Президент також запросив Мадяра приїхати до Києва "у найближчий зручний час". Між політиками поки відбувалися лише короткі контакти на полях самітів, в той час як повноцінну двосторонню зустріч організувати досі не вдалося.