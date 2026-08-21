Зеленський підписав укази про нові санкції проти росіян (доповнено)

Вони спрямовані проти воєнного комплексу окупантів, колаборантів та колишніх діячів з України.

Володимир Зеленський підписав декілька нових пакетів санкцій проти росіян.

Про це йдеться на Офіційному сайті Президента України.

Президент ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти підприємств військово-промислового комплексу Росії, компаній, які входять до підсанкційної групи «Русал», колаборантів, російських високопосадовців та авторів і дистриб'юторів мультсеріалу «Маша та Ведмідь».

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Одним з рішень, санкції застосовані до 28 громадян Росії, 36 російських та однієї китайської компанії. Серед них – підприємства, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, інструментів та компонентів, електроніки та сировини в обхід санкцій. Також ті підприємства, що виробляють і ремонтують військову та спеціальну техніку, здійснюють дослідження у галузі дронів, розробку спеціального обладнання та програмного забезпечення для потреб російських силових структур.

Україна застосувала санкції проти п’яти підприємств групи «Русал» та дев’яти громадян Росії, пов’язаних із цими компаніями. Це імпортери глинозему – виробники алюмінію для потреб російського ВПК.

Ще одним рішенням санкції застосовані до 45 фізичних та восьми юридичних осіб. Серед них – російські високопосадовці, які виправдовують та пропагують збройну агресію РФ, окупацію територій України й допомагають російським загарбникам та ті, що служать Росії на ТОТ України.

Зокрема, санкції застосовані до колишнього депутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень. Також пов’язані з ним підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв’язки з представниками кримінального та бізнес-середовища Росії і після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував РФ.

Санкції застосовані й проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу «Маша та Ведмідь».

Відтепер під санкціями студія «Анімаккорд», яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує в бюджет держави-агресора кошти, та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.

"Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів", - зазначив Зеленський.