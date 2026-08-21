Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники взяли в полон 9 російських військових

Полонені розповіли, що російське командування не дозволяє їм відступати з позицій.

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники взяли в полон 9 російських військових
Російські військовополонені / Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники за останні дві доби взяли в полон дев’ятьох російських військовослужбовців. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Полонених захопили прикордонники бригади "Гарт" спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Перед цим на напрямку відбулися бойові зіткнення. Під час них українські військові знищили двох російських окупантів.

Реклама

У ДПСУ розповіли, що після ударів українських безпілотників до позицій російських військових наблизилися українські бійці. Дев’ятеро окупантів, усвідомивши безперспективність подальшого опору, вирішили здатися в полон. Полонені також розповіли, що російське командування контролює своїх військових і не дозволяє їм відступати з позицій.

"Ми вирішили здатись в полон, бо зворотного відкату нам би не дали. "Двохсотим", "трьохсотим" не дають, не те, що цілим", – пояснив один з російських військових.

Полонені також зазначили, що здивовані ставленням, адже ані лайки, ані погроз у свій бік вони не почули. Українські оборонці провели їх безпечним маршрутом та нагодували.

  • 17 серпня Сили спеціальних операцій ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. Його російські військові тривалий час намагалися захопити малими штурмовими групами. 30 військовослужбовців РФ здалися в полон. Тих окупантів, які продовжили чинити опір, за даними ССО, знищили.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies