На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники взяли в полон 9 російських військових

Полонені розповіли, що російське командування не дозволяє їм відступати з позицій.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники за останні дві доби взяли в полон дев’ятьох російських військовослужбовців.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Полонених захопили прикордонники бригади "Гарт" спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Перед цим на напрямку відбулися бойові зіткнення. Під час них українські військові знищили двох російських окупантів.

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У ДПСУ розповіли, що після ударів українських безпілотників до позицій російських військових наблизилися українські бійці. Дев’ятеро окупантів, усвідомивши безперспективність подальшого опору, вирішили здатися в полон. Полонені також розповіли, що російське командування контролює своїх військових і не дозволяє їм відступати з позицій.

"Ми вирішили здатись в полон, бо зворотного відкату нам би не дали. "Двохсотим", "трьохсотим" не дають, не те, що цілим", – пояснив один з російських військових.

Полонені також зазначили, що здивовані ставленням, адже ані лайки, ані погроз у свій бік вони не почули. Українські оборонці провели їх безпечним маршрутом та нагодували.