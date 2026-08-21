ППО і РЕБ вже давно є частиною експлуатаційного режиму інфраструктури. Це інженерний захист – монолітні надбудови над об'єктами. Станом на зараз завершили будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту, повідомив перший віцепрем'єр Денис Шмигаль 21 серпня під час години запитань до уряду.

У регіонах тривають роботи відповідно до планів стійкості. З 40 млрд гривень, виділених нещодавно Верховною Радою на посилення регіонів і громад, розподілили вже 35 млрд грн. Гроші підуть, зокрема, на резервне живлення і захист.

«При цьому, якщо ми говоримо про захист, потрібно усвідомлювати реальну картину. Коли по об'єкту прилітає кілька балістичних ракет з боєчастиною пів тонни кожна, захист не дає 100 % гарантії. Але є велика різниця між пошкодженнями і повним знищенням. Пошкодження ремонтуються. Фактично – за тижні», – сказав він.

Держава будує систему так званих енергетичних сот – мережу невеликих джерел, які працюють автономно. Знищити велику мережу можна десятком ракет, а тисячу малих, розосереджених по території країни – значно складніше. Зараз працює 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Понад 400 мегават приєднали в межах планів стійкості. Плани до кінця року – додаткові 800 МВт потужності.

Понад 280 установок перебувають на стадії встановлення і будівництва. Найбільші успіхи – в Київській і Харківській областях, а в Києві та Полтавській області є ризики. Ворог уже намагається знищити об'єкти генерації, не даючи їх встановити. Учора був удар по одному з енергооб'єктів, що відкинуло виконання плану назад.

До кінця року планують отримати 3 ГВт розподіленої газової генерації. Станом на зараз в експлуатації і робочому стані – 1,8 ГВТ.