ЦПД: у РФ хочуть кардинально змінити формат послання Путіна до федеральних зборів

“Путін більше не бачить сенсу грати у формальності. Він не хоче вдавати, ніби федеральні збори рф мають хоч якусь суб'єктність".

У російському уряді заговорили про можливе скасування або кардинальну зміну формату щорічного послання Володимира Путіна до федеральних зборів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що це свідчить не про “гнучкість планування” в умовах війни, як запевняють у Кремлі, а про кризу всередині самого режиму.

“Путін більше не бачить сенсу грати у формальності. Він не хоче вдавати, ніби федеральні збори рф мають хоч якусь суб'єктність. Вони не впливають на жодні рішення, тож витрачати час і гратися в імітацію демократії диктатор більше не вважає за потрібне”, – підкреслює ЦПД.

Крім того, до цієї промови Путіна завжди прикута максимальна увага з боку медіа, які очікують почути, що “у Росії “все чудово”.

“Однак війна виснажує російську економіку, а населення дедалі більше незадоволене ударами України по об'єктах у глибокому тилу та постійним обмеженням свобод”, – додали у Центрі.