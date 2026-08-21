Слідство встановило, що чоловік торкався статевих органів своїх племінників – трьох хлопчиків віком 8, 6 та 2-х років, а також племінниць 5 та 4-х років.

У Києві 33-річного чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над п'ятьма племінниками віком від 2-х до 8 років.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У липні 2026 року чоловіку повідомили про підозру. Наразі досудове розслідування щодо нього завершено.

Реклама

Встановлено, що обвинувачений жив в одній квартирі разом із матір’ю, сестрою та племінниками. У період з грудня 2024 року по травень 2025 року він неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітніх дітей своєї сестри.

Чоловік з метою задоволення власної статевої пристрасті торкався статевих органів своїх племінників – трьох хлопчиків віком 8, 6 та 2-х років, а також племінниць 5 та 4-х років.

Родина перебувала на обліку у соціальних служб. У грудні 2025 року жінку та п'ятьох її дітей помістили у Центр соціально-психологічної реабілітації після перевірки умов їх проживання та скарг сусідів на те, що діти вдома перебувають без нагляду дорослих.

Згодом старший хлопчик розповів психологу про підозрілі дії маминого брата щодо нього та його братів і сестер.

Дії обвинуваченого кваліфіковано вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо дітей, які не досягли чотирнадцятирічного віку, а також у повторному вчиненні таких дій (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.