Держава розгляне можливість створення страхового фонду на випадок атак по деяких видах бізнесу

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Внаслідок російських атак в Україні за пів року пошкоджено або зруйновано понад 300 АЗС. Це вагомі втрати для економіки, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Дуже суттєво постраждав і електроенергетичний комплекс. Тому держава розглядає можливість страхування і створення під це окремого фонду.

«Йде відповідний діалог на рівні міністерства фінансів і бізнесу», – повідомив він.

Відшкодувань бізнесу витрат на електроенергію не передбачають. Шмигаль наголосив, що ціни на електроенергію для бізнесу відповідають умовам ринку.