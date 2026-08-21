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Держава розгляне можливість створення страхового фонду на випадок атак по деяких видах бізнесу

Насамперед йдеться про критичну інфраструктуру. 

Держава розгляне можливість створення страхового фонду на випадок атак по деяких видах бізнесу
Денис Шмигаль
Фото: ВРУ

Внаслідок російських атак в Україні за пів року пошкоджено або зруйновано понад 300 АЗС. Це вагомі втрати для економіки, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Дуже суттєво постраждав і електроенергетичний комплекс. Тому держава розглядає можливість страхування і створення під це окремого фонду.

«Йде відповідний діалог на рівні міністерства фінансів і бізнесу», – повідомив він. 

Відшкодувань бізнесу витрат на електроенергію не передбачають. Шмигаль наголосив, що ціни на електроенергію для бізнесу відповідають умовам ринку. 

  • Росія прицільно атакує енергетику, АЗС та рітейл в Україні. Великих збитків внаслідок ударів по складах зазнали різні торговельні мережі, видавнича й інша сфери. 
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