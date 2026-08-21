Держава розгляне можливість створення страхового фонду на випадок атак по деяких видах бізнесу

Внаслідок російських атак в Україні за пів року пошкоджено або зруйновано понад 300 АЗС. Це вагомі втрати для економіки, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
Дуже суттєво постраждав і електроенергетичний комплекс. Тому держава розглядає можливість страхування і створення під це окремого фонду.
«Йде відповідний діалог на рівні міністерства фінансів і бізнесу», – повідомив він.
Відшкодувань бізнесу витрат на електроенергію не передбачають. Шмигаль наголосив, що ціни на електроенергію для бізнесу відповідають умовам ринку.
- Росія прицільно атакує енергетику, АЗС та рітейл в Україні. Великих збитків внаслідок ударів по складах зазнали різні торговельні мережі, видавнича й інша сфери.