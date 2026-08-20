Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі, його підлеглій — до 4 років.

До суду передали справу майора тилу однієї з бригад ДШВ та його підлеглої

Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно начальника продовольчої служби тилу логістики однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ. Йдеться про майора та його підлеглу, діловода цієї ж служби.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, майору інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2, ч. 2 ст. 209 та ст. 368-5 КК України. Його підлегла обвинувачується за ч. 1 ст. 369 КК України.

За даними слідства, 11 червня 2025 року майор отримав від підлеглої 10 тис. доларів за використання службового становища для підміни товарних позицій продуктів харчування, призначених для військовослужбовців. Зокрема, замість помідорів постачали огірки, а замість яблук – апельсини. При цьому у документах зазначалися одні найменування продукції, тоді як фактично постачалися інші товари.

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Крім того, за даними прокуратури, упродовж 2024–2025 років майор 83 доби ухилявся від проходження військової служби, вводячи командування в оману. Після завершення відпусток за кордоном він повідомляв про нібито повернення до військової частини, хоча фактично ще певний час перебував за межами України. В інших випадках без законних підстав знаходився у Хмельницькій та Одеській областях, а також в Одесі, де проживав у готелі.

Йому безпідставно нарахували та виплатили грошове забезпечення і додаткову винагороду на 549 тис. грн, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також встановили, що з березня 2023-го по грудень 2025 року він набув активи загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено, а їхня вартість значно перевищує його законні доходи. Йдеться зокрема про BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об’єкта на Балі, брендований одяг та аксесуари.

Фото: Офіс генпрокурора Вилечені докази

У 2023–2025 роках обвинувачений витратив 4,1 млн грн на туристичні подорожі до Перу, США, Японії, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, острова Бора-Бора, а також здійснив круїз до Антарктиди та перебував в Аргентині.

Водночас у декларації за 2023 рік він не зазначив видатки на 8,9 млн грн, а за 2024 рік – на 18,2 млн грн.

За версією обвинувачення, незаконно отримані кошти надалі використовувалися для придбання майна, майнових прав, а також оплати товарів і послуг. Загальна вартість майна, яке імовірно отримане незаконно, становить 26,2 млн грн.

Під час обшуків у майора вилучили 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

У його підлеглої вилучили боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримали. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підлеглій — особисте зобов’язання.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі, його підлеглій — до 4 років.