На Одещині затримали офіцера, якого підозрюють у роботі на Росію

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння командування спецпідрозділу Національної гвардії України затримали на Одещині підозрюваного у роботі на Росію офіцера.

Про це розповіла пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, офіцера, командира групи спеціального призначення НГУ, підозрюють у тому, що він передавав росіянам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога.

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Як з’ясувало розслідування, фігурант «зливав» розвідці Росії таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Для цього він надав російським спецслужбістам персональні дані для входу до власного облікового запису відомчої інтернет-платформи.

У такий спосіб вороги сподівалися отримати віддалений доступ до секретної інформації про планування, підготовку та здійснення бойових операцій, а також алгоритмів управління особовим складом спецпідрозділу.

Однак вже на початковому етапі розвідактивності «крота» кожен його крок документувала Служба безпеки України.

Після того, як забезпечили режим секретності роботи Сил оборони, співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання в Одесі.

Під час розслідування також встановили, що фігурант на замовлення гру РФ підпалив військове авто у портовому місті з відеофіксацією загоряння на телефонну камеру.

Згодом чоловік мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його «кур’єру» для здійснення теракту на півдні України.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами його роботи на воєнну розвідку РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.