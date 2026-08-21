На Кіровоградщині горіли недіючі відстійники

У Кіровоградській області рятувальники повністю ліквідували загоряння недіючих відстійників обласного комунального підприємства “Дніпро-Кіровоград”.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Ліквідація тривала цілий тиждень.

Вогнеборцям доводилося діяти в умовах задимлення та постійно проливати й контролювати масив, щоб не допустити повторного загоряння.

Кілька днів тому в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб фіксували погіршення якості повітря і перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду, пилу і ангідриду сірчистого. Станом на зараз про загрозу не повідомляють.