Генштаб: уражено НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та аеродром «Маринівка»

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У ніч на 21 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ.

Це підтвердив Генштаб.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Завод розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

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«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків, це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ.

Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових та воєнно-економічних цілях противника триває, наголосили у Генштабі.