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Генштаб: уражено НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та аеродром «Маринівка»

На території заводу зафіксували пожежу, а ступінь завданих збитків аеродрому уточнюють. 

Генштаб: уражено НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та аеродром «Маринівка»
Фото: Генштаб

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ. 

Це підтвердив Генштаб. 

На території підприємства зафіксовано пожежу. Завод розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

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 «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків, це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. 

Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії. 

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових та воєнно-економічних цілях противника триває, наголосили у Генштабі. 

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по обʼєктах в Росії та в Чорному морі. 
  • А перед цим у РФ скаржилися, що у Пермському краї загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Перед цим аеропорт «Большоє Савіно» призупинив роботу. Міноборони РФ прозвітувало про 325 збитих дронів. 
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