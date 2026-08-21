Генштаб: уражено НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та аеродром «Маринівка»

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ.
На території підприємства зафіксовано пожежу. Завод розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.
Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків, це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ.
Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.
Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових військових та воєнно-економічних цілях противника триває, наголосили у Генштабі.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по обʼєктах в Росії та в Чорному морі.
- А перед цим у РФ скаржилися, що у Пермському краї загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Перед цим аеропорт «Большоє Савіно» призупинив роботу. Міноборони РФ прозвітувало про 325 збитих дронів.