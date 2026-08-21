У Львові розслідують наїзд двох BMW на батька з 8-річною донькою

Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора, а водії були тверезі.

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У Львові розпочато розслідування за фактом наїзду двох BMW на батька з дитиною.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

ДТП сталася вчора близько 20:00 на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського.

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За попередніми даними, 22-річний мешканець Яворівського району на BMW збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу по пішохідному переході.

У цей же час на тому ж переході водій іншого BMW, 21-річний львів’янин, збив 36-річного батька дитини.

Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора.

Перевірка показала, що водії були тверезі. Для встановлення швидкості, з якою рухалися автівки, у межах досудового розслідування буде призначено відповідні автотехнічні експертизи.

Наразі потерпілі перебувають у реанімації з важкими травмами.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до ЄРДР внесено відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.