У Львові розслідують наїзд двох BMW на батька з 8-річною донькою

У Львові розпочато розслідування за фактом наїзду двох BMW на батька з дитиною.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
ДТП сталася вчора близько 20:00 на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського.
За попередніми даними, 22-річний мешканець Яворівського району на BMW збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу по пішохідному переході.
У цей же час на тому ж переході водій іншого BMW, 21-річний львів’янин, збив 36-річного батька дитини.
Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора.
Перевірка показала, що водії були тверезі. Для встановлення швидкості, з якою рухалися автівки, у межах досудового розслідування буде призначено відповідні автотехнічні експертизи.
Наразі потерпілі перебувають у реанімації з важкими травмами.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до ЄРДР внесено відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.
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