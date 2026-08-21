В Індії синові парламентаря інкримінують спричинення смертельної ДТП

Його не заарештували, оскільки поліція заявила, що за це правопорушення передбачена застава.

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В Індії 21-річного сина парламентаря звинуватили у вчиненні смертельної ДТП, пише DW.

Зазначається, що Лінгаманені Санджуш нібито керував автомобілем Aston Martin, який на смерть збив 26-річну жінку в Гайдарабаді.

За даними слідства, Санджуш збив пішохідку, коли вона переходила дорогу. Жінка отримала важкі травми голови та померла в лікарні.

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Санджуш – син члена верхньої палати парламенту Індії Лінгаманені Рамеша з партії “Джана Сена”. Ця політична сила входить до керівного альянсу з партією Бхаратія Джаната (BJP) прем'єр-міністра Нарендри Моді у штаті Андхра-Прадеш.

Поліція звинуватила Санджуша у недбалому керуванні транспортним засобом, що передбачає максимально п'ять років за гратами. Його не заарештували, оскільки поліція заявила, що за таке правопорушення передбачена застава.

Цей інцидент нагадує ДТП за участі автомобіля Porsche у Пуні 2024 року, в якій 17-річний водій, ймовірно, перебуваючи під впливом алкоголю, збив двох людей. Комісія у справах неповнолітніх відпустила підлітка під заставу за кілька годин після аварії та зобов'язала, серед іншого, написати есе про ДТП на 300 слів.

Це рішення викликало широке обурення громадськості через поблажливе ставлення до винуватця аварії.

Випадок у Пуні також супроводжувався звинуваченнями у спробах приховати злочин, зокрема тиском на слідство та фальсифікацією доказів.