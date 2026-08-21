Панамський канал скоротить кількість щоденних проходів суден через посилення «Ель-Ніньйо»

Адміністрація Панамського каналу з вересня обмежить кількість суден, які можуть проходити канал щодня, через нестачу опадів на тлі посилення погодного явища «Ель-Ніньйо».

Про це пише Financial Times.

Водний шлях, надзвичайно важливий для світового судноплавства, з 15 вересня дозволятиме проходити 32 суднам на добу порівняно з нинішніми 36, повідомила адміністрація в четвер.

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Вже із 3 вересня адміністрація каналу планує розділити щоденні аукціони слотів на чотири категорії залежно від типу вантажу. Це має забезпечити більш справедливий розподіл доступних місць. Також пріоритет надаватимуть суднам із найбільшою вантажомісткістю, які проходять через більші шлюзи типу Neopanamax.

Адміністрація рекомендувала судноплавним компаніям заздалегідь бронювати проходження.

Нові правила розподілу були запроваджені після того, як адміністрації каналу не вдалося переконати трейдерів скрапленого природного газу (СПГ) та продовольчих товарів повернутися на цей маршрут після скорочення кількості слотів у 2023–2024 роках. Там також зазначили, що погодні умови змінюються швидше, ніж очікувалося, тому Панамський канал докладатиме всіх розумних зусиль, щоб оголошувати про майбутні зміни якомога раніше.

Панамський канал з'єднує Атлантичний і Тихий океани та забезпечує понад 3% світової морської торгівлі. Для роботи шлюзів він використовує прісну воду, однак останнім часом опадів було менше за норму. Минулого місяця адміністрація вже запровадила обмеження, через які суднам довелося перевозити менше вантажів, щоб компенсувати зниження рівня води.

У 2023–2024 роках канал пережив посуху, через що вперше в історії було скорочено кількість доступних слотів для проходу суден. Відтоді адміністрація запровадила низку заходів для економії води. Однак через низький рівень опадів необхідно вжити додаткових заходів.

Цьогорічний «Ель-Ніньйо», під час якого підвищується температура поверхні Тихого океану, що може спричинити сильні посухи та тепліші зими, може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень. Кліматологи вже називають його «супер-Ель-Ніньйо» та очікують серйозних погодних порушень на кількох континентах.

Глобальні логістичні компанії вже готуються до можливих перебоїв у роботі 110-річного каналу.

У серпні ціни на проходження Панамського каналу досягли рекордних значень - у середньому близько $1,1 млн. Це більш ніж у 16 разів перевищує середню вартість за аналогічний період минулого року.

Ціна різко зросла після початку бомбардувань Ірану США та Ізраїлем у лютому, що призвело до закриття Ормузької протоки.

Канал має величезне значення не лише для світової торгівлі, а й для самої Панами. Він є важливим джерелом доходів держави та приніс уряду країни майже $3 млрд у 2025 фінансовому році.