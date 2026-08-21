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На заході Аляски розбився чартерний літак, загинули 8 людей

Літак вилеті́в з Анкориджа і, ймовірно, розбився під час заходу на посадку до Кейп-Ньюенгема.

На заході Аляски розбився чартерний літак, загинули 8 людей
Аеропорт Анкориджа (Аляска), ілюстративне фото
Фото: Jerzy Strzelecki

Чартерний літак, на борту якого перебували вісім людей, у четвер розбився біля віддаленої радіолокаційної станції на заході Аляски. Усі люди на борту загинули.

Як пише АР, про це повідомили військові США.

Аварія сталася в районі аеродрому Cape Newenham Long Range Radar Site, приблизно за 725 км на захід від Анкориджа, штат Аляска.

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Радіолокаційна станція перебуває під управлінням Регіонального центру підтримки Тихоокеанських ВПС США. Вона є частиною мережі віддалених радарних станцій, які відстежують літаки, що перебувають у повітряному просторі Аляски та поблизу її кордонів, йдеться у заяві Аляскинського командування.

Військві не уточнили, яку саме роботу виконували люди на борту. Літак назвали «цивільним повітряним судном, залученим за контрактом».

Керівник регіонального відділення Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) на Алясці Клінт Джонсон раніше того ж вечора повідомив, що на борту перебували двоє пілотів і шестеро пасажирів.

За словами Джонсона, літак вилеті́в з Анкориджа і, ймовірно, розбився вдень у четвер під час заходу на посадку до Кейп-Ньюенгема.

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