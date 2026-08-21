"З нами або проти нас": США вимагають від союзників приєднання до знищення іранської економіки

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що для країн світу настав час визначитися, на чий бік вони стануть - США чи Ірану.

Як пише BBC, йдеться про вимогу Вашингтона приєднатися до оголошеної президентом Дональдом Трампом "нищівної економічної операції" проти Ірану. Від союзників та решти держав США очікують повного припинення будь-якої торгівлі чи надання допомоги Тегерану.

Бессент стверджує, що купівля нафти чи переказ коштів між Іраном та будь-якими країнами можуть призвести до того, що "уся сила та міць економіки Америки одразу буде спрямована проти них". Деталі санкційного режиму в адміністрації Трампа обіцяють розкрити під час пресконференції 24 серпня.

Експерти сумніваються, що США здатні тиснути на Іран економічно настільки сильно, щоб це мало наслідком падіння режиму КВІР та аятолли.