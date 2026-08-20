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Румунський F-16 знищив морський дрон у Чорному морі

Дрон перебував в економічній зоні Румунії за 80 морських миль від Констанци. Безпілотник, попередньо, не був українським.

Румунський F-16 знищив морський дрон у Чорному морі
F-16 збив дрон
Фото: Скриншот з відео

Румунський винищувач F-16 відкрив вогонь по морському безпілотнику, який перебував неподалік газовидобувної платформи Neptun Deep у Чорному морі.

Про це повідомляє місцеве видання ZIUA de Constanta.

Інцидент стався у четвер, 20 серпня, після того, як берегова охорона Румунії повідомила про виявлення морського дрона за кількасот метрів від району, де тривають роботи з видобутку природного газу. Район розташований в економічній зоні Румунії приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци.

До району направили два винищувачі F-16 ВПС Румунії. Один із літаків після оцінки ситуації застосував бортову гармату та знищив безпілотник. На оприлюднених кадрах видно, як F-16 пролітає поблизу морської платформи, після чого відкриває вогонь по цілі. Сам момент ураження дрона потрапив на відео.

Румунський міністр оборони Раду Міруце підтвердив, що один із F-16 застосував бортове озброєння для знищення цілі. Згодом він зазначив, що, за попередньою інформацією, безпілотник не був українським.

  • Сьогодні вночі під час російського обстрілу України на території Румунії розбився дрон. О 3:25 ціль впала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду, повіт Тулча, у безлюдній місцевості. Після удару безпілотника виникла пожежа, яка самостійно згасла.
  • У Молдові теж повідомили про входження дрона, попередньо російської "Герані" у повітряний простір країни. За 6 хвилин дрон знову повернувся на українську територію.
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