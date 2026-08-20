Єврокомісія найближчими тижнями пояснить нові правила тимчасового захисту для українців

Зокрема у ЄС конкретизують, які саме категорії громадян можуть втратити цей статус.

Європейська комісія найближчими тижнями оновить рекомендації для країн ЄС щодо застосування нових правил тимчасового захисту українців. Йдеться, зокрема, про категорії громадян, які можуть втратити право на цей статус.

Про це 20 серпня заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, пише "Європейська правда".

Нові правила набули чинності 5 серпня. За словами Ламмерта, Єврокомісія вже передала державам-членам робочий документ із відповідями на поширені запитання, однак готує детальніші операційні настанови.

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Водночас остаточне рішення щодо застосування нових вимог ухвалюватимуть національні органи країн ЄС. Саме вони мають проводити необхідні перевірки та оцінювати кожен конкретний випадок.

Ламмерт окремо наголосив, що нові правила не розділяють українців за статтю. Обмеження стосуються військової служби або її проходження в минулому.

Що передувало?

Наприкінці липня ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих військовозобов’язаних громадян України передбачили додаткову умову: вони зможуть отримати статус за відсутності проблем із військово-обліковими документами.

Схожі обмеження з 20 серпня запровадила і Швейцарія, яка також продовжила програму підтримки для українців до 4 березня 2028 року. Нові правила обмежують надання цього статусу заявникам, які не виконують військові обов’язки, що можуть поширюватися на них в Україні. Українців, які отримали статус S до сьогодні, ці обмеження не стосуватимуться.