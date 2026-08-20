Данія вперше відправила призовників на службу до Гренландії

Напис на борді ‘Гренландія не продається’ на вулиці в Нууку, столиці Гренландія, 20 січня 2026 року

Уряд Данії вперше направив військовослужбовців строкової служби до Гренландії, щоб посилити свою військову присутність в Арктиці.

Контингент розгортають у столиці території Нууку та на авіабазі Кангерлуссуак, передає Euractiv.

Це рішення ухвалили на тлі зростання напруженості після того, як президент США Дональд Трамп висловив претензії на цей регіон. Данська сторона розробляла плани знищення злітно-посадкових смуг, щоб сповільнити можливе просування противника, а також розмістила там близько 300 професійних військових.

Тепер до них приєднаються близько 100 призовників одного із піхотних полків. Вони проходитимуть навчання у Гренландії протягом місяця у межах нової 11-місячної програми строкової служби, яку запровадили у лютому цього року. Командування зазначає, що молоді бійці виконуватимуть завдання, які не потребують тривалої спеціалізованої підготовки.