Данія вперше відправила призовників на службу до Гренландії

Уряд Данії вперше направив військовослужбовців строкової служби до Гренландії, щоб посилити свою військову присутність в Арктиці.
Контингент розгортають у столиці території Нууку та на авіабазі Кангерлуссуак, передає Euractiv.
Це рішення ухвалили на тлі зростання напруженості після того, як президент США Дональд Трамп висловив претензії на цей регіон. Данська сторона розробляла плани знищення злітно-посадкових смуг, щоб сповільнити можливе просування противника, а також розмістила там близько 300 професійних військових.
Тепер до них приєднаються близько 100 призовників одного із піхотних полків. Вони проходитимуть навчання у Гренландії протягом місяця у межах нової 11-місячної програми строкової служби, яку запровадили у лютому цього року. Командування зазначає, що молоді бійці виконуватимуть завдання, які не потребують тривалої спеціалізованої підготовки.
- Данія запровадила обов'язкову строкову службу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Програма передбачає п'ять місяців базової підготовки і подальше виконання оперативних завдань.
- Дональд Трамп неодноразово озвучував заяви про необхідність переходу острова під контроль США. Він заявляв, що Данія нібито недостатньо інвестує у безпеку острова, тоді як для Вашингтона Гренландія має важливе стратегічне значення.
- Американська сторона розглядала силовий варіант загарбання данської території, а також купівлю за $700 млрд.
- У липні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія "не продається".