Затриманий у Хорватії українець міг консультувати творців фільму про підрив «Північних потоків»

Журавльов раніше казав, що дайвінг – це його хобі.

Затриманий у Хорватії український громадянин Володимир Журавльов міг бути консультантом для фільму про підрив «Північних потоків», пише The Guardian з посиланням на інформацію газети Die Welt. Німецька федеральна прокуратура заявила, що місцева поліція затримала його за європейським ордером на арешт.

Вона зазначила, що затриманий є професійним і досвідченим аквалангістом, що нібито входив до групи з іншим українцем, Сергієм К., екстрадованим з Італії до Німеччини торік. Обох чоловіків вважають пов'язаними з вибухами на газопроводах з Росії до Європи.

Обидва водолази заперечують причетність до вибухів, що сталися в 2022 році біля данського острова Борнгольм. Влада України заперечувала причетність до диверсій і заявляла, що прагне встановити обставини інциденту, що стався на тлі розв'язаної росіянами війни.

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Володимир Журавльов раніше був затриманий у Польщі – за тим же німецьким ордером. Але польський суд відмовився екстрадувати його до Німеччини.

Вірогідно, адвокати Журавльова й зараз намагатимуться не допустити екстрадиції свого підзахисного до Німеччини, де йому загрожуватиме тривалий тюремний термін. Якщо він залишиться в Хорватії, то суд фактично розглядатиме питання, аналогічне до того, що вже було в Польщі, повідомив польський адвокат Журавльова Тимотеуш Папроцький. Торік польський суд ухвалив рішення не виконувати європейський ордер на арешт, виданий Німеччиною, аргументуючи це тим, що та не має юрисдикції і що знищення «Північного потоку» можна розглядати як виправдану дію України в межах оборонної війни. Польський прем'єр Дональд Туск тоді казав, що проблемою було не те, що «Північний потік 2» підірвали, а те, що його побудували.

Папроцький зазначив: «Це буде справа проти тієї самої людини, з тими самими фактами, тими самими чинними законами й європейськими конвенціями та тим самим європейським ордером на арешт, поданим тією самою країною – Німеччиною».

«Постане питання, чи є єдина лінія в рішеннях судів, чи кожна країна може застосовувати міжнародне право по-своєму», – додав він, зазначивши, що цей випадок випробує європейське право.

Папроцький сказав, що не має детальної інформації про арешт, але підтвердив, що Журавльов був у Хорватії не на відпочинку. «Він мусив мати серйозні й важливі причини», щоб туди поїхати, додав адвокат, не вдаючись у подробиці. Раніше газета Die Welt повідомила, що є ознаки причетності Журавльова до зйомок.

Підрив «Північних потоків»

У липні німецька прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву двох ниток газопроводу, яким до повномасштабної війни російський газ постачали до країн Євросоюзу. Це перше обвинувачення по цій справі. Офіс генпрокурора України тоді казав, що на даному етапі слідства причетність України не встановив.

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.

У листопаді 2023 року Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.

У листопаді 2024 року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві «Північних потоків». Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією все ще розслідують.