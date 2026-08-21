Лідери Британії, Італії, Німеччини та інших країн розкритикували Ізраїль за тендер на будівництво поселення на Західному Березі

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Нідерланди і Канада розкритикували ініціативу Ізраїлю з будівництва 1200 помешкань у стратегічно важливій частині окупованого Західного берега річки Йордан. У спільній заяві європейські столиці назвали план поселень E1 неприйнятним і закликали його скасувати.

Міжнародна спільнота виступала проти розширення експансії і висловлювала застереження приватно й публічно. Це поселення підірве перспективу рішення про дві держави і зашкодить територіальній цілісності Палестинських територій.

Фото: BBC Заява Британії, Німеччини, Італії, Франції, Норвегії, Нідерландів і Канади

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«Міжнародне право чітко визначає, що ізраїльські поселення на Західному Березі є незаконними», – додали в заяві, нагадавши, що ця позиція підтверджена Радою безпеки ООН.

Столиці закликали уряд Ізраїлю негайно скасувати цей план та закінчити експансію поселень на Західному Березі.

«Ми підтверджуємо наше зобов'язання до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципі двох держав. І продовжимо діяти в цих інтересах», – зазначили лідери Норвегії, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

BBC пише, що Ізраїль хоче звести поселення E1 на схід від Єрусалима. У середу міністерство житлового будівництва Ізраїлю оголосило тендер на будівництво поселення, схвалене урядом минулого року. Ще тоді позов до ізраїльського суду проти цих планів подали бедуїни-палестинці, які живуть у цьому районі, та ізраїльські правозахисні організації.

Відколи Ізраїль окупував Західний берег і Східний Єрусалим під час близькосхідної війни 1967 року, він збудував близько 160 поселень, у яких живуть 700 тисяч євреїв. Поряд із ними мешкають, за оцінками, 3,3 мільйона палестинців.

E1 (East 1) – це ізраїльська адміністративна назва території на окупованому палестинському Західному березі. Вона розташована в межах великого нелегального ізраїльського поселення Маале-Адумім. Ізраїль планує розширити це поселення у зону E1, зокрема збудувати майже 4000 житлових одиниць для своїх поселенців. Плани будівництва поселень у зоні E1 ініціював прем'єр-міністр Іцхак Рабін у 1990-х роках, але з 2005 року вони час від часу заморожували через тиск міжнародної спільноти, пояснював Інститут з розуміння Близького Сходу. Будівництво поселення загрожує виселенням понад 3700 палестинців.