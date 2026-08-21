У Гонконгу двох активістів засудили за вшанування жертв репресій 1989 року

Їх засудили згідно зі суперечливим законом міста про національну безпеку, запровадженим Китаєм.

Двох гонконгських активістів, які організовували щорічні поминальні заходи на згадку про розгін протестів на площі Тяньаньмень 1989 року, визнали винними у підбурюванні інших до підриву державної влади.

Про це повідомляє BBC.

69-річному Лі Чок-яну та 41-річній Чоу Хан-тун загрожує максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. Їх засудили згідно зі суперечливим законом міста про національну безпеку, запровадженим Китаєм. Оголошення вироку очікується пізніше.

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Третій обвинувачений, 74-річний Альберт Хо, визнав себе винним у січні.

Лі та Чоу нібито “підбурювали інших осіб до організації, планування, вчинення або участі в діях незаконними засобами з метою підриву державної влади”. У травні Чоу заявив суду, що “під судом перебуває сам закон”.

Гонконг був одним із небагатьох місць на території Китаю, де люди могли збиратися, щоб вшанувати пам'ять жертв смертельного розгону продемократичних протестів 1989 року.

Влада заборонила ці зібрання у 2020 році, посилаючись на обмеження через короновірус, але вони так і не відновилися. Того ж року офіційно набрав чинності закон про національну безпеку, який криміналізував ширше коло проявів інакодумства.

У материковому Китаї влада заборонила навіть непрямі посилання на репресії 1989 року.